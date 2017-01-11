Новогоднюю иллюминацию в Челябинске отключат через 3 дня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске новогоднюю иллюминацию отключат уже через три дня – местные власти решили, что праздничная подсветка будет работать только до 14 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление дорожных работ (УДР) мэрии.

Напомним, новогодняя иллюминация была установлена на центральных магистралях города, основных автодорогах районного значения и гостевых маршрутах. Для украшения используются светодиодные гирлянды на опорах наружного освещения, подсветка деревьев, архитектурная иллюминация зданий и сооружений.

Кроме того, есть тематическое оформление на площади Революции (триколор), около ХК «Трактор» (хоккейная тематика), на улице Цвиллинга (Пушкинская тематика). Также УДР обеспечивает электроснабжение для освещения ледового городка.

Новогодняя иллюминация будет активна до 14 января включительно.