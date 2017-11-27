На Южном Урале похолодает до минус 18 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ночь на вторник, 28 ноября, в северных районах Челябинской области похолодает до минус 18 градусов – в низинах и горной местности отрицательные ночные температуры сохранятся в течение трех дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Днем температура воздуха составит минус 2-7 градусов, в низинах столбики термометров покажут минус 10. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер от 1 до 6 метров в секунду. В среду и четверг ночью прогнозируется минус 7-12 градусов, в горах – до 17-ти. Днем – 3-8 градусов холода.

В Челябинске 28 ноября ночью похолодает до минус 13. Днем синоптики прогнозируют 4-6 мороза. Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Переменная облачность без осадков.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, 28 ноября в регионе ожидаются метеоусловия, «способствующие затрудненному рассеиванию вредных примесей и накоплению загрязняющих веществ» в приземном слое атмосферы. НМУ 1 степени опасности будут действовать до 19 часов 28 ноября в Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Магнитогорске.