На Южном Урале до конца недели установится по-настоящему летняя погода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшие дни, 14-17 июня, в Челябинской области ожидается теплая летняя погода – днем воздух прогрееется до 27-29 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью и завтра днем в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, в отдельных районах в утренние часы – туманы, плюс 8-13, в низинах – около пяти градусов выше нуля. Днем в среду, 14 июня, прогнозируется плюс 22-27, ветер южный – юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 10-15 м/с.

В последующие сутки, предварительно, характер погоды не изменится, лишь в горах ожидаются умеренные дожди, не исключен град, ночью 15 июня будет плюс 10-15, днем в четверг – 24-29, в горах – плюс 21, порывы юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду.

В пятницу почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кое-где сильные, вероятен град и порывистый ветер. В выходные дни, 17-18 июня, к Уралу подойдет циклон, который принесет дожди и понижение температуры: в воскресенье, 18 июня, и в начале следующей недели станет прохладнее.