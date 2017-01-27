Пт, 27.01.2017, 16:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 12:10

Мужчина осужден за продажу квартиры вместе с родителями


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Красноармейский райсуд (Челябинская область) вынес обвинительный приговор местному жителю, который продал квартиру вместе с родителями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В суде сообщили, что сын путем обмана и злоупотребления доверием ввел своих родителей в заблуждение и под предлогом покупки для них квартиры в Челябинске и оформления ее на них продал недвижимость.

«При этом он не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Получив 990 тыс. за проданную квартиру, новую родителям он так и не приобрел, деньгами распорядился по своему усмотрению», – сообщили в суде.

Дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчину судили по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С учетом мнения потерпевших, которые не настаивали на строгой мере наказания, суд отправил его в колонию на год и восемь месяцев.

Иск о возмещении материального ущерба родители не подавали.

Приговор в законную силу не вступил.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, суды челябинской области, новости красноармейского района
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 535
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:51
Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января
сегодня, 16:27
С февраля ГИБДД увеличит на 2 часа работу по выдаче водительских удостоверений
сегодня, 16:05
ВАЖНО. Госдума окончательно одобрила декриминализацию побоев в семье
сегодня, 15:50
Аферистки подсунули пенсионерке из Копейска «свадебные» 50 тыс. рублей
сегодня, 15:24
ВНИМАНИЕ. В школах Коркинского района 28 января отменяются занятия из-за аварии на водоводе
сегодня, 15:11
Семья из Челябинска выиграла в новогодней лотерее около 7 млн рублей
сегодня, 15:07
Прокуратура нашла 5 точек продажи сигарет рядом со школами Челябинска
сегодня, 14:41
На Урале задержана преступная группировка с 47 кг «синтетики»
сегодня, 14:05
Полиция поймала 5 водителей за нелегальную езду по Шершням
сегодня, 13:39
Курьез в Кыштыме: жильцы 3 года просят сказать им, куда платить за свет

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость