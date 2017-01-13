Миасские школьники выходят с карантина 16 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) дети возвращаются в школы после карантина – данное решение принято местными властями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На очередном заседании штаба по гриппу было принято решение, что занятия в школах Миасского городского округа возобновляются с 16 января.

Отметим, что прямо противоположная ситуация сложилась в Челябинске. Южноуральская столица продляет карантин по гриппу и ОРВИ до 18 января 2017 года включительно в связи с превышением эпидемиологического порога по уровню заболеваемости. Ранее детям вынужденно продляли каникулы до 16 января.

В Коркинском районе также продлен карантин до 20 января.

Напомним, после новогодних каникул на занятия не вышли школьники Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Коркинского, Красноармейского, Нагайбакского, Уйского и Верхнеуральского районов, а в Еманжелинском районе учебный процесс был приостановлен с 12 по 14 января.