СРОЧНО! Карантин по гриппу и ОРВИ продлен в Коркинском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркинском районе (Челябинская область) продлен карантин по гриппу и ОРВИ – дети останутся на каникулах до 20 января включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее в Коркинском районе карантин был объявлен с 11 по 15 января.

Отметим, что с 30 декабря по 12 января с признаками ОРВИ в медучреждения муниципалитета обратилось 809 человек, в том числе 82 ребенка, у четырех человек подтвержден диагноз грипп.

Напомним, после новогодних каникул на занятия не вышли школьники Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Коркинского, Красноармейского, Нагайбакского, Уйского и Верхнеуральского районов, а в Еманжелинском районе учебный процесс был приостановлен 12 января.

Между тем, на сегодняшний день ситуация по гриппу в Челябинской области оценивается как неэпидемическая: на второй неделе года зафиксировано снижение заболеваемости по всем возрастным категориям.