Вс, 15.01.2017, 04:35 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 13 января 2017 года, 14:33

СРОЧНО! Карантин по гриппу и ОРВИ продлен в Коркинском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркинском районе (Челябинская область) продлен карантин по гриппу и ОРВИ – дети останутся на каникулах до 20 января включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее в Коркинском районе карантин был объявлен с 11 по 15 января.

Отметим, что с 30 декабря по 12 января с признаками ОРВИ в медучреждения муниципалитета обратилось 809 человек, в том числе 82 ребенка, у четырех человек подтвержден диагноз грипп. 

Напомним, после новогодних каникул на занятия не вышли школьники Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Коркинского, Красноармейского, Нагайбакского, Уйского и Верхнеуральского районов, а в Еманжелинском районе учебный процесс был приостановлен 12 января.

Между тем, на сегодняшний день ситуация по гриппу в Челябинской области оценивается как неэпидемическая: на второй неделе года зафиксировано снижение заболеваемости по всем возрастным категориям.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: орви, грипп, эпидемия, карантин, новости коркино
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

13 января, 14:36
СРОЧНО! Карантин в челябинских школах продлен до 18 января включительно
11 января, 14:13
С 12 января приостановлена учеба в школах Еманжелинского района
10 января, 19:25
ВНИМАНИЕ. Школы Коркинского района закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ
10 января, 14:33
СРОЧНО! ОРВИ и грипп продляют каникулы челябинским школьникам
09 января, 20:30
ВНИМАНИЕ. Карантин в школах Магнитогорска продлен до 16 января
09 января, 15:05
Карантин по ОРВИ для школьников Коркино заканчивается 11 января
09 января, 09:11
Коллектив медсанчасти ММК получил благодарность Совета Федерации
30 декабря 2016 года, 10:39
Российские ученые придумали таблетку для защиты печени от алкоголя
29 декабря 2016 года, 10:52
Путин отметил работу двух врачей из Челябинска
28 декабря 2016 года, 10:00
В 24 муниципалитетах Челябинской области превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как считаете, изменится ли Ваше благосостояние в 2017 году?

  • Да, надеюсь на это
    20%
  • Возможно, незначительно
    17%
  • Останется прежним
    23%
  • Скорее, ухудшится
    41%

Всего проголосовало: 1095

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость