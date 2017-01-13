СРОЧНО! Карантин в челябинских школах продлен до 18 января включительно

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вынужденные каникулы челябинских школьников продолжаются – оперативный штаб по гриппу и ОРВИ принял решение продлить карантин до 18 января включительно.

Решение принято в связи с превышением эпидпорога заболеваемости, уточнили в Комитете по делам образования города.

Напомним, все школы областного центра, а также учреждения дополнительного образования закрыты на карантин с 11 января.

Добавим, в Коркинском районе карантин продлен до 20 января включительно.