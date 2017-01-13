Малоснежная и теплая погода установится на Урале до 19 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Погода в предстоящие выходные и на следующей неделе на Урале обещает быть малоснежной и теплой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В последние дни мороз отступил. Установившаяся погода с повышенным на 3-5 градусов температурным фоном, малым количеством осадков, преобладанием слабого ветра удержится в выходные дни 14-15 января и сохранится на следующей неделе, 16-19 января», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что с 4 по 10 января в северных районах Свердловской области и Пермского края температура воздуха была на 10-18 градусов ниже климатической нормы: ночью столбики термометров опускались до минус 35-43.

«Остальной территории Уральского региона воздействие арктического воздуха коснулось в меньшей степени. Дорогу холоду перекрывали циклоны и их атмосферные фронты. На юге Свердловской области крепкие морозы стояли 8-10 января», – проанализировали синоптики.

По их данным, праздничный период был примечателен и частыми значительными снегопадами (особенно 3, 6, 8 января), которые уже принесли месячную норму осадков в Курганскую область, южные районы Свердловской и северные районы Челябинской областей.