Мэрия Аши назвала обильные снегопады стихийным бедствием

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Аши (Челябинская область) уже неделю борются с последствиями обильных снегопадов – сугробы достигают полутора метров в высоту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожане жалуются на непроходимые сугробы, которые покрывают Ашу уже более недели. Со слов жителей частного сектора, уборочную технику они не видели со 2 января, хотя снега на улицах – с человеческий рост. На центральных улицах автомобили не могут разъехаться, двигаясь по разным полосам во встречном направлении. В колее застревают машины экстренных служб, в том числе скорой помощи.

Фото Игоря Чепайкина

«Обильный снегопад стал настоящим стихийным бедствием для водителей и пешеходов. В течение первой недели января в Ашинском муниципальном районе выпало аномально большое количество осадков. Толщина снега более 1,5 метров. В данный момент задействована вся имеющаяся снегоуборочная техника. Работа ведется во всех населенных пунктах Ашинского муниципального района. Снег вывозится за черту города», – сообщает замглавы Аши Семен Авраменко.

По данным мэрии, очистка дорог, примыкающих к федеральной трассе, и работа коммунальных служб находятся на контроле администрации района. Между тем, многие горожане сомневаются в том, что муниципалитет справится со снегом без помощи со стороны.