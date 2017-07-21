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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 09:19

Каждый 2-й житель Южного Урала сталкивался с приставами в первой половине 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Каждый второй житель Южного Урала сталкивался с приставами в первой половине 2017 года – за данный период с должников удалось взыскать 8,8 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За шесть месяцев 2017 года в работе УФССП Челябинской области находилось 1 млн 589 тыс. исполнительных производств. Таким образом, каждый второй житель региона оказался должником и столкнулся с приставами. Некоторые граждане становились должниками неоднократно. Работа завершена по 723 тыс. производств, что на 113 тыс. больше прошлогоднего показателя. За этот период взыскано 8 млрд 784 млн рублей (в прошлом году 6,2 млрд)», – рассказала главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова.

По коммунальным платежам в пользу топливно-энергетических компаний (за поставку газа, тепла, электричества) отмечается рост числа производств и задолженности. В структуре долга 2,3 млрд рублей приходится на юрлиц, 1 млрд – на физлица (прирост 400 млн к прошлому году). За полугодие возбуждено 53 уголовных дела в отношении руководителей юрлиц-должников. Больше всего – в отношении главы Бакальского рудоуправления – 86 эпизодов преступлений.

Задолженность населения за коммунальные услуги – прирост числа производств в размере 15 тыс. к прошлому году. Всего 89 тыс. должников имеют неуплату УК в размере 1,5 млрд рублей. Уже взыскано 302 млн рублей.

Также приставы отмечают прирост в области долгов по кредитам. На исполнении в 2016 году находилось 146 тыс. производств, а в текущем уже 169 тысяч. Пока взыскано 2 млрд 400 млн рублей (прирост 1 млрд к прошлому году).

Напротив, сокращение уже не первый год отмечается в области алиментов. На начало 2016 года было 40 тыс. таких производств, а по текущему периоду – 30 тысяч. На одного должника приходится, в среднем, 180 тыс. рублей неуплаты.

Стоит отметить, что на начало года из 30 тыс. должников около 10 тыс. не приступили к оплате. Сегодня данный показатель удалось снизить до 4 тыс. 800 человек.

Продолжается рост долгов по штрафам ГИБДД. Если в первом полугодии 2016 года было 581 тыс. производств, сегодня их 655 тыс. на 573 млн рублей (из них взыскано 244 млн).

Среди методов взыскания долгов наиболее эффективной, по словам Сухоруковой, является работа с банковскими счетами должников. «В 2017 году было вынесено 1 млн 752 тыс. постановлений о взыскании долгов со счетов граждан», – уточняет главный судебный пристав.

Также активно используется удержание средств из зарплаты или пенсионных выплат. Нередко применяется запрет на отчуждение транспорта.

Еще одна методика понуждения должников оплатить счета – запрет выезда за рубеж. Отметим, что данная мера смягчится с 1 октября 2017 года. «Принят законопроект, повышающий порог задолженности, начиная с которого пристав может применять данную меру. При задолженности до 30 тыс. рублей пристав не вправе применять ограничение выезда за рубеж. Однако данный порог вводится временно – если в течении двух месяцев человек не погашает долг, то порог будет возвращаться на 10-тысячный уровень», – отметила Альбина Сухорукова, добавив, что данное ограничение не коснется должников по алиментам, возмещению ущерба, причиненного преступлением, ущерба здоровью и морального вреда.

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Теги: итоги, судебные приставы, новости челябинской области
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