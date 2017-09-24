Карталинской чиновнице, отправившей сирот жить в гараж, продлили домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Первый заместитель Карталинского района (Челябинская область) Светлана Бровкина останется под домашним арестом до 13 ноября текущего года в рамках расследования уголовного дела о покупке для сирот не пригодного для проживания жилья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы Центрального райсуда Челябинска, обвиняемая и ее защитник просили в качестве меры пресечения избрать залог в размере до 700 тыс. рублей, ссылаясь на необходимость проведения операции.

«Судом сделан вывод, что отсутствуют основания для изменения меры пресечения на более мягкую, а нахождение под домашним арестом не лишает Бровкину пройти назначенное ей лечение», – уточнили в канцелярии.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, Бровкина обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. По мнению следствия, она причинила администрации Карталинского района ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.

Жилье приобреталось в 2013-2014 годах в собственность муниципалитета для предоставления детям-сиротам. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2016 года по материалам, переданным в следственные органы прокуратурой.

В ходе проверки по жалобе девушки, получившей не пригодное для проживания жилье, выяснилось, что родственник Бровкиной произвел реконструкцию своего дома и гаража, а чиновники приняли решение изменить статус дома и перестроенного гаража, присвоив им статус многоквартирного благоустроенного жилого помещения. Затем они заключили муниципальные контракты на покупку 14 квартир на общую сумму свыше 10 млн рублей и по договорам социального найма предоставили достигшим совершеннолетия сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.