Кадриль и лезгинка: челябинцы увидят осетинские танцы и услышат Северный русский народный хор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На этой неделе, 28 и 29 марта, челябинцы могут увидеть осетинские танцы в исполнении государственного ансамбля танца «Алан» и услышать академический Северный русский народный хор – концерты пройдут в рамках проекта «Виртуальный концертный зал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Выступление ансамбля «Алан» – это настоящее театрализованное представление: танцы исполняются под звуки хора и оркестра национальных осетинских инструментов. Как хранитель уникальной народной культуры своего региона ансамбль объездил с концертами более 70 стран. Артисты стали обладателями золотой медали престижнейшего международного Фестиваля пяти континентов во французском Дижоне. Древнейший осетинский хороводный танец «Симд», осетинский «Танец с кинжалами», грузинский свадебный танец «Картули», «Горский танец» и другие номера, ставшие классическими в репертуаре «Алана», зрители зала Прокофьева увидят 28 марта в 18.00.

29 марта, также в 18.00, академический Северный русский народный хор познакомит слушателей с различными номерами в исполнении хоровой, танцевальной групп и оркестра русских народных инструментов. Своей главной задачей ансамбль, созданный почти сто лет назад, считает приобщение публики к народной культуре и ознакомление ее с традициями своего народа. На протяжении выступления веселые скоморошины будут чередоваться с лирическими протяжными песнями, задорные кадрили – со степенными хороводами, пение а капелла – с музыкальными произведениями. Особого внимания заслуживают костюмы Северного хора. Их создали профессиональные костюмеры на основе выдающихся образцов из музейных коллекций.

Вход на концерты-трансляции – свободный. Оставить заявку на посещение и узнать подробности о просмотре программ можно по телефону 263-75-57.