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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 13:15

Игорь Омелин, фристайл: К домашнему этапу в «Солнечной долине» готов на 100%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24 и 25 февраля состоится этап Кубка мира по фристайлу Audi в дисциплине ски-кросс – сейчас сборная России находится в Идре Фьялл (Швеция) на этапе Кубка мира по ски-кроссу, где уроженец Аши (Челябинская область) Игорь Омелин завоевал бронзу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГЛК.

«Если честно, у меня сегодня с самого утра было хорошее предчувствие, внутреннее спокойствие. Просто делал что надо – и все получилось, как надо. До этого дня я очень волновался на старте, а сегодня встал в калитку и понял, что совершенно спокоен. Не дергаюсь, не нервничаю, просто разговариваю сам с собой и ощущаю, что совершенно спокоен. И на соперников внимания не обращал. Трасса в Идре Фьялл такая, что неважно, с кем ты едешь, какие у них звания и результаты, какой за спиной "багаж"», – рассказал Игорь Омелин.

Также южноуральский фристайлист прокомментировал грядущие состязания в «Солнечной долине». «В ГЛЦ соберутся лучшие спортсмены со всего мира. Около 150 человек, будет серьезная конкуренция. Но я готов выложиться на 100% – ведь это "домашний" этап. Я надеюсь на поддержку со стороны зрителей, когда ты знаешь, что все приехали специально поболеть за тебя, чувствуешь ответственность и стараешься выступить еще лучше. Так что приезжайте поддержать нашу сборную», – говорит Омелин.

Спортсмены приезжают уже 19 февраля, чтобы подготовиться к соревнованиям и провести финальные тренировки, 24 февраля будет квалификация, а 25 – финальный заезд.

«В квалификации иногда заезды получаются даже зрелищнее, чем в дни финалов. Мы готовимся к Кубку на "Солнечной долине" и постараемся показать достойные результаты», – отметил старший тренер сборной России по ски-кроссу Леонид Мехряков.

Помимо яркой спортивной программы, для зрителей готовится насыщенное шоу. Так, 24 февраля гостей встретят группа поддержки, эксклюзивное барабанное шоу и выступления танцевальных коллективов. Гостей второго дня порадуют вокальная группа «Дары Урала» и шоу оркестра, исполняющего композиции на лыжах. Также гости смогут приобрести памятные сувениры на уличной ярмарке, которая будет работать все дни соревнований. А еще 25 февраля в «Солнечной долине» пройдут проводы зимы.

Добавим, горнолыжный курорт будет работать, как обычно: трассы с нулевой по третью будут открыты для гостей, как в любой выходной день.

Кресельный подъемник будет работать в особом режиме: если вы приобретете билеты из категории трибуна плюс подъем, то сможете им пользоваться. Если нет – придется подождать завершения соревновательной программы.

Кроме катания по трассам горы Известная, «Солнечная долина» предлагает также массу других развлечений: хаски-центр, катание на лошадях, прокат экстрим-техники, тюбинги и альпийские сани.

Приобрести билеты на этап Кубка мира по фристайлу Audi можно в городских зрелищных кассах или на сайте http://chel.kassy.ru, а также в кассах курорта «Солнечная долина».

Фото пресс-службы ГЛК «Солнечная долина»

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Теги: челябинская область, солнечная долина, кубок мира, ски-кросс, новости миасса, фристайл, новости спорта
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