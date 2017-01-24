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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 17:11

Оркестр из Книги рекордов Гиннеса выступит для гостей Кубка мира по ски-кроссу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) продолжает подготовку к одному из крупнейших спортивных событий этой зимы – этапу Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который состоится 24-25 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На дни соревнований для гостей подготовлена яркая насыщенная программа. Так, прямо на склоне даст концерт легендарный духовой оркестр – дважды лауреат Книги рекордов Гиннесса. Такой чести артисты удостоились за то, что исполнили гимн ФИФА на лыжах в самом большом составе – около 600 музыкантов.

Также гости смогут насладиться музыкальным шоу барабанов – уникальным перфомансом, представляющим собой сплав потрясающей игры исполнителей, света и звука.

Первые спортсмены заедут на курорт уже 19 февраля – сборная команда России по ски-кроссу проведет здесь финальные тренировки.

В этом году в Кубке мира примут участие чемпионы прошлых лет. Так, канадская фристалистка Мариэль Томпсон, олимпийская чемпионка 2014 года, серебряный призер ЧМ-2013 года приедет побороться за золото. Среди мужчин серьезную конкуренцию составит чемпион ОИ-2014 из Франции Жан-Фредерик Шапюи.

Все спортсмены будут жить прямо на курорте – в апарт-отеле SunnyValley. Шеф-повар одноименного ресторана предложит им спецменю, учитывающее особенности питания атлетов.

Напомним, в 2016 году курорт начал развивать новое направление деятельности – производство экологически чистых и полезных продуктов питания: сыра и молочных продуктов, мяса и мясных деликатесов, живой рыбы и деликатесов из нее, напитков на основе местных дикоросов и трав. Спортсмены и гости Кубка мира в феврале смогут попробовать блюда из только что пойманной рыбы, ремесленные сыры. Все гости Кубка смогут насладиться специально приготовленным сыром.

В дни соревнований «Солнечная долина» примет более 10 тыс. человек. Для всеобщего удобства будет организована парковка, на которой гости смогут оставить авто и пересесть на специальный шаттл, который доставит всех непосредственно к месту соревнований.

Чтобы быть в эпицентре и не пропустить ни дня из самого яркого события зимы, успевайте воспользоваться предложением от клуба-отеля «Золотой пляж» и приобрести специальный горнолыжный тур на дни проведения Кубка мира. Подробности на сайте: http://www.goldenbeach.ru/special/.

Билеты на зрительские трибуны можно приобрести в городских зрелищных кассах или на сайте http://chel.kassy.ru и в кассах курорта «Солнечная долина».

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Теги: солнечная долина, ски-кросс, новости миасса, новости спорта, хаф-пайп
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