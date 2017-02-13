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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 11:05

Спортсмен из Челябинской области взял бронзу на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Швеции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский спортсмен, член сборной России по фристайлу Игорь Омелин завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс – соревнования проходили в Швеции 10-12 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Победил в шведском этапе швейцарец Алекс Фива, вторым стал его соотечественник Марк Бишофбергер. Среди женщин золото взяла шведка Сандра Нэслунд, лучший результат у россиянок – девятое место южноуральской спортсменки Анастасии Чирцовой.

«К стартам подошел с хорошим настроем. Очень понравилась эта трасса, она быстрая, много трамплинов. Тренеры все довольны, никто не ждал от меня такого результата. Да я и сам не ожидал, что заеду в большой финал. Задача была пройти как можно дальше, я с ней справился. До домашнего Кубка мира в Миассе будем отдыхать и набираться сил», − рассказал Игорь Омелин.

Отметим, следующий этап Кубка мира по ски-кроссу состоится в Челябинской области, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24-25 февраля. Сборная России заедет на курорт уже 19 февраля и преступит к финальным тренировкам.

Добавим, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу на миасском горнолыжном курорте соберутся около 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира. Сборную России будут представлять 24 спортсмена, в том числе четыре южноуральца: Егор Коротков, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова и Кирилл Гладков.

Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте, а также в кассах курорта «Солнечная долина». Стартовая цена билета 100 рублей. С программой соревнований можно ознакомиться на сайте.

Фото Минспорта Челябинской области

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Теги: челябинская область, солнечная долина, кубок мира, ски-кросс, новости миасса, фристайл, новости спорта
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