Участие в этапе Кубка мира по фристайлу в Миассе подтвердили спортсмены 18 стран

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стали известны имена кроссменов, которые уже наверняка приедут в Челябинскую область для участия в этапе Кубка мира по фристайлу FIS в дисциплине ски-кросс среди мужчин и женщин – в списках значится 90 спортсменов из 18 стран мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минспорта.

«Этап на Южном Урале будет одним из самых важных в сезоне Кубка мира. Ведь после него остается лишь один этап − 5 марта в канадском Блу Маунтин (Blue Mountain Resort), где будет разыгран финал сезона. Времени на "исправление ошибок" после Миасса практически не останется, поэтому все сильнейшие спортсмены обязательно приедут на ГЛК "Солнечная долина"», – поясняют спортивные эксперты.

На сегодняшний день свое участие подтвердили представители 18 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Новой Зеландии, Польши, России, Словении, США, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Японии. Напомним, заявки подавали 150 спортсменов.

В Минспорта отмечают, что на южноуральском склоне выступят практически все призеры Олимпиады в Сочи. Не приедет в Миасс только шведка Анна Холмлунд, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, получившая недавно серьезную травму и досрочно завершившая сезон.

Южноуральцы смогут поболеть за своих земляков – неоднократного призера этапов Кубка мира Егора Короткова, лидера женской части сборной России Анастасию Чирцову, а также молодых спортсменов Игоря Омелина и Кирилла Гладкова.

Напомним, этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Челябинской области 24-25 февраля. Телевизионную трансляцию соревнований будет вести федеральный канал «Матч ТВ». Для зрителей готовится масштабная шоу-программа с выступлениями лучших артистов и масленичными гуляниями. Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте http://chel.kassy.ru, а также в кассах курорта «Солнечная долина».