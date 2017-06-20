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Агентство новостей Доступ 1 20 июня 2017 года, 18:59

Группа «Лиза Алерт» прекратила активные поиски ребенка в Каслях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа «Лиза Алерт» из Екатеринбурга прекратила активные поиски 10-летнего школьника в Каслях (Челябинская область) – десятилетний Иван Котов до сих пор не найден, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил один из участников екатеринбургского отряда, «на данный момент все задачи закрыты». «Зачесан каждый миллиметр огромной территории. Зацепок нет. Ивана ищут, но уже по специфическим задачам. Это дело уже полиции и Следственного комитета», – сообщает один из волонтеров в соцсети.

Также сообщается, что группа «Легион-Спас» продолжает активный поиск.

Напомним, мальчик пропал 14 июня, по словам мамы, уехал в школьную библиотеку и не вернулся. За это время спасатели, правоохранители и волонтеры прочесали окрестные леса – около 50 кв. километров, многие пострадали от укусов клещей.

Сейчас к поиску привлекли водолазов. По информации местных жителей, одна из собак взяла след, который оборвался у одного из водоемов. Впрочем, мальчика не нашли ни на берегу, ни на дне. Выяснилось, что накануне исчезновения ребенка он с семьей выезжал на рыбалку.

Фото Антона Фомина

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Теги: пропал ребенок, волонтеры, поиски детей, новости каслей, легион спас, лиза алерт
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