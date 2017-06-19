Озерские спасатели обследовали озеро Светлое в поисках каслинского школьника
Озерские спасатели приняли участие в поисках каслинского школьника Ивана Котова, пропавшего 14 июня, – бойцы службы спасения ЗАТО обследовали акваторию озера Светлое, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«В воскресенье, 18 июня, в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от УВД Касли поступил звонок с просьбой оказать помощь в поисках пропавшего десятилетнего ребенка. На поиски выехала дежурная смена спасателей. Спасатели обследовали береговую линию озера Светлое и при помощи водолазного снаряжения – дно карьера у дороги Озерск – Касли», – говорится в сообщении.
Поиски продолжались почти шесть часов, но не дали положительного результата.
Напомним, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски мальчика, который исчез 14 июня.
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