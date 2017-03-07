Главный полицейский Челябинска собирает большое совещание по детским суицидам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За минувшую неделю в областном центре произошло четыре детских суицида, в связи с чем, в четверг, 9 марта, главный полицейский Челябинска Сергей Миронов собирает большое профильное совещание, – представители власти, ФСБ, детской психиатрии и другие специалисты попытаются разобраться в проблеме и найти пути ее решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тему детских суицидов начальник УМВД РФ по городу Челябинска затронул в ходе доклада на очередном 28-м заседании Гордумы. Он отметил, что основным лейтмотивом будущей встречи станет работа с интернетом, в частности, с сайтами и группами в соцсетях, где дети и подростки черпают негативную информацию, мотивирующую их на необратимые поступки.

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В целом, Миронов рассказал, что криминогенная ситуация в регионе осложнилась, но правоохранители справляются. Так, в 2016 году в Челябинске состоялись 3,7 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 2 млн человек, 265 протестных мероприятий (в 2015 – 167), в которых были задействованы 7 тыс. митингующих. Экстремизма допущено не было.

В течение года в полицию поступило 230 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях, зарегистрировано 24 тыс. преступлений, 106 убийств, из которых 53 совершено в состоянии алкогольного опьянения.

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Начальник управления подчеркнул, что вытрезвитель, который открылся в областном центре сразу после новогодних праздников, уже успел показать хорошие результаты. За два месяца в нем побывали 808 человек: «Мы освободили больницы», – отметил Миронов.

Основной задачей в 2017 году Сергей Миронов считает укрепление доверия жителей города к сотрудникам полиции.