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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 12:11

18+ Девочка выпала из окна 6 этажа во время посиделок с друзьями на ЧМЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи выясняют обстоятельства падения 16-летней челябинки из окна квартиры на шестом этаже – за минувшую неделю это третий похожий случай, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 5 марта, около 2.30. Из окна кухни квартиры, расположенной на шестом этаже дома на улице Электростальская, выпала 16-летняя девочка. С многочисленными переломами ее доставили в больницу. В квартире с пострадавшей находились ее друзья.

«По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Следователи собирают данные о личности девочки. Одна из проверяемых ими версий – попытка суицида.

Напомним, на минувшей неделе с высоты восьмого этажа упали еще двое подростков, которым чудом удалось выжить. Обоим мальчикам по 13 лет. Один упал с балкона дома по улице Мамина, другой – с балкона на улице Бейвеля в ЖК «Александровский». По всем фактам проводит проверки Следственный комитет.

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Теги: падение из окна, чмз, новости челябинска, ребенок пострадал, синий кит
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