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Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 11:16

Тефтелев требует не провалить финиш программы расселения ветхого жилья в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил не провалить завершение программы расселения ветхого жилья – в городе осталось не менее 40 домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мы на прошлой неделе с точки зрения пуска домов полностью вошли в программу по расселению ветхо-аварийного жилья. Срок отчета по программе – 1 сентября. Мы договорились, что активно будем подключать управляющие компании и глав районов. Прошу еженедельно информировать меня на аппаратных совещаниях, чтобы мы не сорвали программу», – отметил Тефтелев 26 июня.

Главы районов города доложили о результатах работы в данном направлении. Так, в Советском районе планируется в 2017 году расселить четыре ветхо-аварийных дома, в Металлургическом – 18, Центральном осталось три дома под расселение и снос, Тракторозаводском – пять объектов. В Ленинском районе есть десять ветхих домов, где проживает 146 семей, которые уже получили уведомление на осмотр новых квартир. В Курчатовском домов, признанных ветхими до 1 января 2012 года, не осталось, за последние годы было снесено девять зданий, осталось четыре, еще пять домов входят в подпрограмму по переселению граждан из жилфонда, признанного не пригодным для проживания, и запланированы к сносу в 2018-2020 годах. В Калининском районе по расселению ветхо-аварийного жилья все вопросы закрыты в 2016 году. Под снос есть дом на улице Российской, 53.

Напомним, в Челябинской области согласно программе стоимостью 6,2 млрд рублей до 1 сентября 2017 года запланировано расселить аварийный фонд в объеме 192,2 тыс. квадратных метров, из которого на сегодняшний день расселено 161,6 тыс. Более 10 тыс. человек получили возможность улучшить свои жилищные условия. Остаток аварийного жилья, расселение которого запланировано в 2017 году, составляет в регионе 30,6 тыс. квадратных метров – это 2 тыс. человек на территории 12 муниципальных образований.

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Теги: ветхое жилье, новости челябинска, ветхо-аварийное жилье, расселение
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