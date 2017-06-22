На Южном Урале до 1 сентября 2017 года планируется расселить 30,6 тыс. кв. м аварийного жилья

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале до конца 2017 года планируется расселить 30,6 тыс. квадратных метров аварийного жилья – переезд ожидает примерно 2 тыс. человек на территории 12 муниципальных образований, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, согласно программе стоимостью 6,2 млрд рублей до 1 сентября 2017 года запланировано расселить аварийный фонд в объеме 192,2 тыс. квадратных метров, из которого на сегодняшний день расселено 161,6 тыс. Более 10 тыс. человек получили возможность улучшить свои жилищные условия.

«Остаток аварийного жилья, расселение которого запланировано в 2017 году, составляет в Челябинской области 30,6 тыс. квадратных метров – это 2 тыс. человек на территории 12 муниципальных образований», – отметил заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Виталий Передерий.

Также чиновник акцентировал внимание глав муниципальных образований, где при расселении в 2013-2015 году до настоящего времени есть жилые помещения, которые приобретены в рамках программы, но не предоставлены гражданам, которые включены в реестр непредвиденных обстоятельств – смерть, наследное дело и судебное дело. «Общая площадь таких помещений – 800 "квадратов" в 22 двух домах. Это Чебаркуль, Миасс, Копейск, Магнитогорск, Усть-Катав, Коркино, Уйский. При невозможности расселения, нужно вернуть средства в областной бюджет», – отметил Передерий.

Завершающим условием выполнения программных мероприятий по переселению является снос расселенных аварийных домов. По словам первого заместителя министра, на сегодняшний день снесено 1 тыс. 37 аварийных домов из 1 тыс. 411, что составляет 73%. До 1 сентября остается снести 374 дома. Наибольшее количество неликвидированного аварийного жилфонда находится в Саткинском муниципальном районе, Усть-Катавском, Копейском и Карабашском городских округах.