Глава Баландинского поселения останется под стражей до 30 марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Баландинского поселения (Челябинская область) останется под стражей до 30 марта – облсуд в понедельник отказался смягчать меру пресечения Вере Галицковой, обвиняемой во взяточничестве, во избежание оказания давления на свидетелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Как рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская, постановление Центрального райсуда областного центра от 7 марта, которым домашний арест для Галицковой был изменен на содержание под стражей, обжаловали обвиняемая и ее защитник. Они просили об избрании меры пресечения, не связанной с заключением в СИЗО.

Апелляционная инстанция, изучив материалы досудебного производства в отношении Веры Галицковой, оставила постановление райсуда без изменения.

Напомним, главе поселения вменяется часть 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в период 2014-2016 годов она получала деньги от граждан за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Сначала женщину отправили под домашний арест, но прокуратура добилась заключения ее под стражу, мотивировав это тем, что «в силу занимаемого положения, социального статуса, властных полномочий, имея цель избежать уголовной ответственности, обвиняемая может оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу». Кроме того, суд сделал вывод, что Галицкова имеет реальную возможность скрыться от органов следствия.