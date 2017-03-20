Пн, 20.03.2017, 17:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 17:20

Глава Баландинского поселения останется под стражей до 30 марта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Баландинского поселения (Челябинская область) останется под стражей до 30 марта – облсуд в понедельник отказался смягчать меру пресечения Вере Галицковой, обвиняемой во взяточничестве, во избежание оказания давления на свидетелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Как рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская, постановление Центрального райсуда областного центра от 7 марта, которым домашний арест для Галицковой был изменен на содержание под стражей, обжаловали обвиняемая и ее защитник. Они просили об избрании меры пресечения, не связанной с заключением в СИЗО.

Апелляционная инстанция, изучив материалы досудебного производства в отношении Веры Галицковой, оставила постановление райсуда без изменения.

Напомним, главе поселения вменяется часть 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в период 2014-2016 годов она получала деньги от граждан за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Сначала женщину отправили под домашний арест, но прокуратура добилась заключения ее под стражу, мотивировав это тем, что «в силу занимаемого положения, социального статуса, властных полномочий, имея цель избежать уголовной ответственности, обвиняемая может оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу». Кроме того, суд сделал вывод, что Галицкова имеет реальную возможность скрыться от органов следствия.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: взятка, коррупция в челябинской области, новости челябинской области, баландинское поселение, вера галицкова
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:40
В 5 южноуральских городах введен режим «черного неба»
сегодня, 16:33
ВАЖНО. Южноуральцам, переплатившим за отопление из-за коэффициента, сделают перерасчет
сегодня, 16:18
Врачу, учителю и тренеру грозит «уголовка» за уклонение от призыва в Миассе
сегодня, 16:09
Двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в регионе до конца недели
сегодня, 15:29
Осуждена жительница Сатки, придавшая соседу смертельное ускорение
сегодня, 15:16
ЮУрГУ получил награду за помощь особым детям
сегодня, 14:41
Миниатюрные шедевры: челябинцам покажут более 300 крошечных книг
сегодня, 13:48
В Челябинской области передано в суд дело о хищении свыше 200 млн у лизинговых компаний
сегодня, 13:41
Челябинская мэрия утвердила маршруты до Чурилово
сегодня, 12:45
Жительница Верхнего Уфалея отсудила у продавца пылесоса Kirby 400 тыс. рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость