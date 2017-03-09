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Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 11:36

Главу Баландинского поселения, обвиненную во взятках, отправили из дома в СИЗО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главе Баландинского поселения (Челябинская область) Вере Галицковой заменили домашний арест на заключение в СИЗО во избежание оказания давления на свидетелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Центральный райсуд Челябинска изменил меру пресечения главе Баландинского поселения Вере Галицковой, которую в феврале отправили под домашний арест. Прокуратура обжаловала первое решение в областной суд, который его отменил. Рассмотрев материалы заново, суд удовлетворил ходатайство следователя.

«Обвиняемая в силу занимаемого положения, социального статуса, властных полномочий, имея цель избежать уголовной ответственности, может оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу. Учтено также, что в настоящее время следственными органами продолжается активный сбор доказательств, а обвиняемая осведомлена о лицах, изобличающих ее в преступной деятельности, а также лицах, которые обладают информацией, имеющей значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу», – рассказала консультант суда Наталья Прохорова.

Кроме того, по ее словам, суд сделал вывод, что Галицкова имеет реальную возможность скрыться от органов следствия. 

Напомним, главе поселения предъявлено обвинение по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). Расследованием занимается СУ СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение осуществляет УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области. По версии следствия, в период 2014-2016 годов Галицкова получала денежные средства от физических лиц за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Пока в Следственном комитете рассказывают о взятке в размере 220 тыс. рублей, которую глава поселения получила в 2016 году за два земельных участка.

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Теги: взятка, коррупция в челябинской области, новости челябинской области, баландинское поселение, вера галицкова
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