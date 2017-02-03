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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 17:12

Главу Баландинского поселения, обвиненную во взятках, отправили под домашний арест


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд заключил под домашний арест главу Баландинского сельского поселения Веру Галицкову, обвиненную в серии взяток за выделение муниципальных земель физическим лицам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 3 февраля, Центральный райсуд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу главы Баландинского сельского поселения Веры Галицковой. По мнению стражей порядка, чиновница может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Адвокат Галицковой возражал и просил избрать подзащитной более мягкую меру пресечения. Свое ходатайство сторона подкрепила мнением местных жителей и коллег чиновницы, которые озвучили список служебных достижений главы.

«Судом сделан вывод, что достаточных доказательств необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу органами следствия не добыто. Учитывая совокупность всех исследованных в судебном заседании обстоятельств, в том числе тяжесть преступлений, сведения о личности обвиняемой, ее возраст, семейное положение, характеризующие материалы, а также общественную опасность предполагаемых преступлений, суд решил, что в настоящее время надлежащее поведение обвиняемой сможет обеспечить мера пресечения в виде домашнего ареста», – рассказала консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова.

Главе поселения предъявлено обвинение по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). Расследованием занимается СУ СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение осуществляет УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, 1 февраля, главу Баландинского сельского поселения Веру Галицкову задержали в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в получении взяток. Чиновница водворена в изолятор временного содержания. По версии следствия, в период 2014-2016 годов Галицкова получала денежные средства от физических лиц за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Так, в Следственном комитете рассказывают о взятке в размере 220 тыс. рублей, которую глава поселения получила в 2016 году за два земельных участка.

Ольга Плеханова

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Теги: взятка, коррупция в челябинской области, новости челябинской области, баландинское поселение, вера галицкова
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