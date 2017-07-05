Гадание, мастер-классы и селфи с Шекспиром: в библиотеке имени Пушкина пройдет семейный праздник

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 6 июля, в Центральной библиотеки имени Пушкина пройдет семейный праздник «Под сенью великой любви» – мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Гости познакомятся с книжными выставками «Свет нетленной любви», «Растим в семье читателя», на которых представлены лучшие издания из фондов библиотеки, примут участие в литературных играх викторинах и конкурсах «Святые на Руси: верные Петр и Феврония»; «Новые праздники России»; «Символ праздника – ромашка».

В «Литературной гостиной» будет представлена видеопрезентация знаменитых семейных саг, благодаря которой читатели познакомятся не только с классикой данного жанра, как например, «Сага о Форсайтах» Дж.Голсуорси, но и с такими современными произведениями, как «Тайны Темплтона» Л. Грофф, «Сын» Ф. Майера.

На «Ярмарке мастеров» уральские мастерицы из клубов «Берегиня», «Рябинушка», «Вербена» организуют выставки-продажи изделий народных промыслов и проведут творческие мастер-классы.

Все желающие смогут присоединиться к литературному марафону «Читаем Шекспира» – прочитать известные сонеты и сделать селфи с великим драматургом. Каждый сможет примерить на себя роль поэта в игре «Буриме», подобрав рифму к предложенным строчкам.

На «Ромашковой поляне чтения» состоится акция книгообмена, где каждый найдет для себя книгу в подарок. А с помощью литературного гадания на ромашках гости получат совет дня от писателей.

Самым маленьким гостям предложат разгадать литературные загадки и поучаствовать в конкурсе «Нарисуй свою семью».

Концертная программа праздника включает выступление ансамбля народной песни «Рябинушка», членов библиотечных клубов «Поэтическая среда» и «Струны души».

Напомним, в ближайшую субботу, 8 июля, на главной пешеходной улице Челябинска вырастет ромашковое поле, где можно будет погадать на гигантском полутораметровом «семицветике», – здесь пройдет масштабный семейный праздник – с фотосессиями, конкурсами и угощением.

Кстати, южноуральские ЗАГСы объявили этот день Днем без разводов.