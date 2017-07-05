ЗАГСы Челябинской области объявили 8 июля Днем без разводов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские ЗАГСы объявили 8 июля Днем без разводов – жителей Челябинской области просят отложить в этот день решение вопроса, связанного с государственной регистрацией расторжения брака, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Просьба связана с тем, что 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, учрежденный в память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, чей брак православие называет образцом супружества.

Напомним, в 42 муниципальных образованиях Южного Урала в этот день запланированы праздничные мероприятия с участием должностных лиц, глав муниципальных образований, представителей епархии, отделов ЗАГС, общественных объединений, депутатов органов местного самоуправления

В рамках праздника в Челябинской области будет вручено 100 медалей «За любовь и верность» семейным парам, прожившим в браке более 50 лет.