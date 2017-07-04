На Кировке вырастет гигантская полуметровая ромашка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшую субботу, 8 июля, на главной пешеходной улице Челябинска вырастет ромашковое поле, где можно будет погадать на гигантском полутораметровом «семицветике», – здесь пройдет масштабный семейный праздник – с фотосессиями, конкурсами и угощением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов встречи.

Праздник начнется в 14.00. В центре Кировки установят гигантскую инсталляцию для фотосессии и специальный арт-объект «Семья». Челябинцы примут участие в мастер-классах по купажированию ромашкового чая и созданию ромашковых украшений. Профессиональные фотографы запечатлеют всех участников мероприятия в ромашковом поле и ромашковых венках.

Кроме того, в рамках праздника можно будет погадать на гигантской полутораметровой маргаритке, создать свое личное дерево счастья и выиграть призы и подарки.