ВНИМАНИЕ. ГИБДД сегодня проводит в Челябинске два рейда

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ГИБДД Челябинска сегодня, 28 марта, проводит два спецмероприятия – по профилактике нарушений пешеходами и обеспечению безопасности в сфере пассажирских перевозок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках первого рейда экипажи ДПС встали на дежурство у пешеходных переходов. Как отмечается в сообщении отделении пропаганды безопасности дорожного движения, за два месяца 2017 года в городе зафиксировано 27 наездов по вине самих пешеходов и 50 – из-за нарушений ПДД, допущенных водителями.

«Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходит в темное время суток. Применение светоотражателей на 70% сокращает риск гибели», – напоминают в Госавтоинспекции.

И сегодня же в Челябинске массово проверят автобусы: в рейд совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут представители Гортранса, отдела по борьбе с экономическими преступлениями и подразделений по вопросам миграции МВД.

«Экипажи ДПС будут нести службу на перекрестках с наибольшей интенсивностью движения маршрутного транспорта, а также на конечных остановках. Инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов в транспортных средствах, осуществляющих междугородние перевозки», – сообщили в полиции.

В городе за два месяца 2017 года по причине нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта произошло 11 аварий с пострадавшими – травмы получили 14 человек.