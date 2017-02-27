Фестиваль CHELоВЕК ТЕАТРА начнется с откровений женщины о супружеской жизни

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 27 февраля, в Челябинске стартует V Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм CHELоВЕК ТЕАТРА – горожане увидят 16 спектаклей из Ирана, Македонии, Армении, Казахстана и России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Откроют фестиваль гости из Македонии. Они представят совместный проект Македонского национального театра и киностудии Skopje Film Studio. «Частные беседы» – камерная постановка, созданная на основе книги известного шведского кинорежиссера и сценариста Ингмара Бергмана, создавшего такие шедевры кинематографа, как «Седьмая печать», «Земляничная поляна» и «Сцены из супружеской жизни».

В основе сюжета – личные откровения женщины по имени Анна, которые проливают свет на ее супружескую жизнь, полную секретов и недомолвок. Это один из самых своеобразных спектаклей старейшей в Македонии театральной труппы, экспериментальный проект, в котором синтезированы выразительные средства драматического театра и кинематографа.

Македонский проект уже был представлен в России, в рамках фестиваля «ArtОкраина». Теперь спектакль смогут увидеть челябинские зрители.

Продолжит фестивальную программу спектакль из Тегерана «Медея говорит». Это также совместный проект – иранской и итальянской театральных компаний. История сильной женщины, которая в одиночестве, без опоры и поддержки, собирается взять реванш не только у своего мужа, но и мужчин своего общества. История Медеи – это история всех женщин всех времен, которые пострадали от угнетения.

Полную афишу фестиваля можно посмотреть здесь.