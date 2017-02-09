Юбилейный фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» поставит рекорд по числу участников – программа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юбилейный Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» примет рекордное число участников и зрителей – фестиваль стартует в Челябинске 27 февраля и продлится до 5 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря Управления культуры города Викторию Олиферчук.

В афишу фестиваля вошли 16 спектаклей. Столицу Южного Урала посетят 180 участников из России, Ирана, Македонии, Армении и Казахстана.

«В этом году заявок было больше 120, и до сих пор они продолжают поступать. Было много предложений из-за рубежа: какие-то не подошли под формат, что-то не подходит по техническим параметрам, часть мы перенесли на следующий год. Но афиша получилась очень интересная, в нее вошли самые разные спектакли», – комментирует художественный руководитель фестиваля Евгений Гельфонд.

Увеличилось и количество площадок – до пяти, показы будут проходить на сценах Нового художественного, Камерного, театра драмы, в этот раз присоединились Молодежный театр и «Манекен». Каждый день состоится по два-три показа – афиша составлена таким образом, чтобы участники и зрители могли посмотреть все фестивальные работы.

В числе участников как уже зарекомендовавшие себя коллективы, такие как пермский театр «У моста», Камерный театр из Вологды, так и новички. Впервые челябинские театралы познакомятся с театрами из Архангельска, Омска, Еревана.

Полная афиша фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА»

Добавим, что гостями фестиваля станут писатель Захар Прилепин и актер театра и кино Владимир Скворцов. Прилепин приедет на фестиваль, чтобы посмотреть спектакль «Ты че такой похлюпый?», созданный на основе его рассказа. Также писатель намерен провести обсуждение и творческую встречу.