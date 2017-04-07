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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 10:22

Экс-чиновница из Кунашака предстанет перед судом за фальшивый стаж


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодая чиновница, уволившаяся из администрации Кунашакского района (Челябинская область), предстанет перед судом за использование подложного документа ради высокой должности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

СК завершил расследование дела в отношении 26-летней местной жительницы, которая после скандала уволилась с должности председателя контрольно-ревизионной комиссии, которую занимала в администрации Кунашакского района. Как выяснилось, на ответственный пост она попала нечестным путем.

«Установлено, что в ноябре 2016 года для трудоустройства в администрацию девушка предоставила подложный документ, содержащий искаженные данные о ее трудовом стаже. Согласно требованиям опыт работы у соискателя должен быть не менее пяти лет, но у нее он был меньше. Вину в содеянном девушка не признала, утверждая, что действительно работала в фирме. Хотя контора тогда вообще не осуществляла деятельности и даже офиса не имела», – рассказал замруководителя Сосновского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Александр Чепенко.

Экс-чиновнице предъявлено обвинение по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до шести месяцев ареста.

Ольга Плеханова

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Теги: чиновники, новости кунашака, подделка документов, коррупция в челябинской области, криминальные новости челябинской области
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