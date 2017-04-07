Этническая группа вымогателей и грабителей задержана под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудниками полиции и УФСБ пресечена деятельность вооруженной преступной группы, занимавшейся вымогательством и грабежом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в состав группы входили двое ранее не судимых безработных 1981 и 1996 годов рождения.

«Задержанные в различные промежутки времени под угрозой применения насилия вымогали у граждан денежные средства. По этим эпизодам возбуждены дела по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту проживания одного из мужчин было обнаружено пневматическое ружье, переделанное для стрельбы боевыми патронами. По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

«В настоящее время лидер этнической преступной группы в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса водворен в ИВС, второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в МВД, добавив, что мужчины занимались вымогательством и грабежом на территории Челябинской области, установлено два эпизода.

«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности членов данной группы к другим эпизодам преступной деятельности», – уточнили в полиции.

Там добавили, что злоумышленники были задержаны сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, совместно с коллегами из регионального управления ФСБ и оперативниками ОМВД по Коркинскому району, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии.