ВНИМАНИЕ. Движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого будет закрыто до 24 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По улице Богдана Хмельницкого (Металлургический район, Челябинск) закрыто движение авто- и электротранспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, прекращено движение на участке от Конноспортивной до Жукова до десяти часов вечера понедельника, 24 июля. В сообщении говорится, что ограничение введено из-за работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Богдана Хмельницкого.

«В том числе прекращено движение троллейбусов», – уточнили в мэрии, добавив, что изначально ремонт планировалось завершить на сутки раньше.

Троллейбусы № 7, 14 и 15 следуют до остановки ДК «Строитель».

Власти обращаются ко всем водителям и пассажирам с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

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