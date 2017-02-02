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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 19:52

Две женщины отравились газом в поселке Каштак


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Две женщины отравились газом в частном доме в челябинском поселке – к трагедии привело нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой пресс-службу Челябинскгоргаза.

«В четверг, 2 февраля, на пульт службы 04 поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о гибели от отравления угарным газом двух жительниц поселка Каштак. Оперативно прибывшие на место специалисты аварийно-диспетчерской службы Челябинскгоргаза приостановили газоснабжение частного жилого дома по улице Тургоякская», – говорится в сообщении.

По итогам предварительной проверки отключенного от газоснабжения домовладения было установлено, что печная горелка эксплуатировалась с нарушениями правил использования газа в быту: в дымоходе отсутствовала тяга. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с компанией «Челябинскгоргаз» не заключался.

«Отсутствие тяги в дымоходе – основная причина отравлений угарным газом. Мы еще раз обращаем внимание потребителей газа на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности: перед включением газового прибора следует приоткрыть форточку и проверить тягу в дымоходе. В случае ее отсутствия пользоваться прибором запрещается – это может привести к печальным последствиям, связанным со здоровьем», – сказал главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Жителям частных домов необходимо следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов. При отсутствии тяги в них газовые приборы эксплуатировать нельзя. Нельзя пользоваться печной газовой горелкой при закрытой вьюшке (шибере печи), чтобы продукты сгорания газа не скапливались в помещении.

Перед тем как пользоваться газовыми приборами, необходимо предварительно проветрить помещение. Форточки должны быть открыты во время работы приборов.

При запахе газа необходимо закрыть кран на приборе и перед прибором. Открыть окна, проветрить помещение. Нельзя зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы.

При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду. Только сотрудники газовой службы с помощью специальных приборов и оборудования могут определить степень опасности ситуации и своевременно ликвидировать ее.

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Теги: отравление газом, новости челябинска
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