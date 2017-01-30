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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 17:54

До –31 обещают синоптики Южному Уралу в последнюю ночь января


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В последний день января в Челябинске и области ожидается переменная облачности и от 6 до 11 градусов ниже нуля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского гидрометцентра.

Днем 31 января уличные термометры покажут 11 градусов мороза, в низинах – до –15. Прогнозируется северо-западный ветер с переходом на юго-западный – 2-7 метров в секунду. Осадков не предвидится. Ночью ртутные столбики опустятся до –26 градусов, в отдельных районах – до –31.

Напомним, во вторник, 31 января, в Челябинске объявлены НМУ второй степени опасности. Горожан просят дополнительно позаботиться о своем здоровье: пить больше воды, носить специальные маски и по возможности реже бывать на улице.

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Теги: погода, прогноз погоды, новости челябинска, морозы на урале
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