ВНИМАНИЕ. Режим экологической опасности 2 степени объявлен в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ожидаются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности – смог продержится в городе как минимум до вечера вторника, 31 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

По данным синоптиков, в Челябинске с семи вечера 30 января до семи вечера 31-го ожидаются НМУ второй степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия).

Напомним, с 28 по 30 января в Челябинске действовало предупреждение о НМУ первой степени опасности.

Инверсия – повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Добавим, что на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос,посвященный ввзаимосвязи смога и различных недомоганий.