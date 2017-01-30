Пн, 30.01.2017, 18:47 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 17:42

ВНИМАНИЕ. Режим экологической опасности 2 степени объявлен в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ожидаются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности – смог продержится в городе как минимум до вечера вторника, 31 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

По данным синоптиков, в Челябинске с семи вечера 30 января до семи вечера 31-го ожидаются НМУ второй степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия).

Напомним, с 28 по 30 января в Челябинске действовало предупреждение о НМУ первой степени опасности.

Инверсия – повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Добавим, что на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос,посвященный ввзаимосвязи смога и различных недомоганий.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нму, экология, неблагоприятные метеоусловия, смог, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 536
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:54
До –31 обещают синоптики Южному Уралу в последнюю ночь января
сегодня, 16:35
Челябинец, грозившийся взорвать дом на ЧТЗ, хранил в квартире ружье
сегодня, 15:54
Южноуральцам предложили рассказать, как благоустроить 16 моногородов
сегодня, 15:53
18+ Осужден челябинец, сбежавший из Белоруссии после группового убийства
сегодня, 15:50
На ЧМК состоялись традиционные лыжные гонки
сегодня, 15:35
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ студентам, чтобы бесплатно питаться и ездить в муниципальном транспорте
сегодня, 15:05
ЮУрГУ приглашает школьников на «Пятничные встречи» для профориентации
сегодня, 14:23
Южноуралец отправился в колонию строгого режима за кражу скота
сегодня, 14:08
«Коммунальный спецназ» спасет челябинцев от некачественного капремонта
сегодня, 13:57
В Челябинске смягчен приговор покровителю игорного бизнеса, севшему за взятки на 355 тыс. рублей

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость