Чиновники, обстрелявшие детский лагерь в Снежинске, отделались «условкой»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники управления образования администрации Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) осуждены за пьяный обстрел детского лагеря, где школьники находились на военно-патриотических сборах, – мужчины пустили в ход пистолеты, имитируя захват, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Снежинский суд рассмотрел дело в отношении начальника правового отдела управления образования администрации ЗАТО и старшего инспектора ГО и ЧС. Мужчины «прославились» тем, что устроили 2 июня 2016 года штурм с обстрелом в лагере «Орленок». Чиновники участвовали в организации для старшеклассников военно-патриотических сборов «Зарница». Около 22.30, после отбоя, они выпили самогона и решили создать для школьников экстремальную ситуацию.

Они начали стрелять из пневматической винтовки и пистолета по корпусам, где находились около 70 школьников. В результате были разбиты стекла. Дети чудом не пострадали. Затем чиновники поочередно зашли в три казармы и стали давать школьникам вводные задания, как в армии – «лежать», «на пол», «руки за головы». При этом чиновники время от времени делали выстрелы. Шокированные старшеклассники пожаловались родителям.

«Своими хулиганскими действиями подсудимые подвергали потенциальной опасности здоровье 28 несовершеннолетних. В судебном заседании они полностью признали вину. При вынесении приговора, суд учел смягчающие наказание обстоятельства – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало состояние алкогольного опьянения», – рассказали в пресс-службе Снежинского городского суда.

Оба мужчины признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). С учетом положительных характеристик по месту жительства и работы суд счел возможным назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Каждый чиновник получил по полтора года «условки», а также лишился права заниматься педагогической деятельностью на тот же срок.

Напомним, оба сотрудника снежинской администрации уволены. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. В министерстве образования и науки Челябинской области ситуацию назвали недопустимой. До суда уголовное дело довел СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области.

Ольга Плеханова

