Челябинские таможенники задержали контрабандный лес на 3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские таможенники поймали контрабандиста, который пытался вывезти из страны лесоматериалы стоимостью около 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что челябинский бизнесмен неоднократно осуществлял экспорт лесоматериалов в Республику Туркменистан по заранее разработанной мошеннической схеме. Используя подложные документы, предприниматель вывез за пределы Российской Федерации 640 кубометров лесоматериалов», – говорится в сообщении.

По факту незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере через таможенную границу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до 1 млн рублей.