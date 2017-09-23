Челябинские полицейские оштрафовали нелегалов на 150 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с полицейскими и Росгвардией провели операцию по выявлению незаконных мигрантов, – нарушителей оштрафовали на 154 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Правоохранители проверили 305 иностранцев на 19 торговых объектах, обнаружив факт фиктивной регистрации и другие нарушения. Так, правила въезда, выезда и пребывания в России нарушили 47 человек, еще 29 пренебрегли порядком трудовой деятельности в РФ.

В отношении четырех иностранцев приняты решения о выдворении за пределы страны, двое помещены в Центр временного содержания областного ГУ МВД. Еще 12 гражданам запретили въезжать в Россию. Всех нарушителей сфотографировали и сняли у них отпечатки пальцев.

Фото ГУ МВД по Челябинской области

