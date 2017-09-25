Челябинская область вошла в ТОП-5 самых криминальных регионов России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область заняла четвертое место по количеству преступлений в России и третье по числу преступлений, совершенных в общественных местах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отчет Генпрокуратуры РФ.

ТОП-5 по количеству зарегистрированных преступлений в первое полугодие 2017 года традиционно возглавила Москва, где, несмотря на значительное снижение, зафиксировано около 72 тыс. нарушений Уголовного Кодекса РФ. На втором месте – Московская область с 43,7 тыс. преступлений. На третьем – Краснодарский край с 33,5 тыс. злодеяний. Челябинская область оказалась на четвертом месте с однопроцентным ростом и 33,3 тыс. преступлений. За ней Башкортостан с 29,5 тыс. нарушений УК РФ.

Число нераскрытых преступлений в Челябинской области увеличилось на 0,4 %.

Кроме того, Челябинская область заняла третье место по количеству преступлений, совершенных в общественных местах – улицах, площадях, парках и скверах. Ее опередили только Воронежская область (второе место) и Москва (первое место).

Всего, по данным Генпрокуратуры, за полгода в стране зафиксировано более 1 млн преступлений. Это почти на 13 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

