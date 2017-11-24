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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 10:45

Челябинск занял 40-ю строчку в рейтинге городов России по качеству работы общественного транспорта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В очередном рейтинге ста крупнейших городов России по качеству работы общественного транспорта Челябинск занял 40-е место с оценкой 5,9 балла – опрос проводился специалистами портала Domofond.ru, в нем приняло участие 310 тыс. россиян, в том числе более 4,7 тыс. жителей южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Тюмень (7 баллов). На втором месте – Грозный (6,7), на третьем – Ангарск (6,5). В первой десятке также Армавир, Санкт-Петербург, Мурманск, Улан-Удэ, Сочи и Чита. На последних местах – подмосковная Балашиха (4,4 балла) и город Шахты (4,6). Кроме них, в число аутсайдеров попали Волгоград, Омск, Архангельск, Саратов, Махачкала, Брянск, Рыбинск и Рязань.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивают дороги, работа общественного транспорта и ситуация с парковками. Мне удобно добираться до работы» по 10-балльной шкале, где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 – полное согласие с данной формулировкой.

Отметим, что еще один город Челябинской области – Магнитогорск – занял 27-ю строчку в этом рейтинге.

Напомним, на этой неделе в Челябинске выросла стоимость проезда в большинстве маршруток – с 23 до 25 рублей. Сейчас законность действий перевозчиков проверяют антимонопольщики.

Теги: рейтинг, общественный транспорт, новости челябинска, городской транспорт
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