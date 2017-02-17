Пт, 17.02.2017, 15:15 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 13:51

Челябинка сделала ложный донос, чтобы избавиться от шумного квартиранта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска предстанет перед судом за ложный донос – женщина пыталась избавиться от квартиранта, заявив, что тот незаконно проник в ее жилище, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Жительница Металлургического района пожаловалась в полицию, что в ее квартиру незаконно проник молодой человек. Прибывший на место участковый обнаружил в жилище пьяного парня, однако усомнился, что тот мог попасть в помещение без приглашения.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что молодой человек без договора снял у заявительницы квартиру. Деньги парень заплатил, однако постоянно шумел и раздражал соседей пьяными компаниями. Когда хозяйка попросила его съехать, тот потребовал вернуть оплату. Тогда женщина попыталась выселить его другим способом.

«Полиция передала собранные материалы в СК. В ходе процессуальной проверки женщина снова сообщила ложные сведения. Ее версия была опровергнута различными доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями. В итоге горожанка сама признала свою вину», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Челябинке предъявлено обвинение по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: чмз, ложный донос, новости челябинска, квартирант
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:03
На Южном Урале прокуроры проверят уборку территорий от снежных заносов и наледи
сегодня, 14:30
Челябинцы увидели в деле бойцов боксерского Гала-шоу
сегодня, 14:17
Полиция составила фоторобот нападавшего на женщин с ножом в Челябинске
сегодня, 13:59
«С нами будет стоять долго!»: Челябинское УФАС нашло неэтичную рекламу в Миассе
сегодня, 12:51
За нацистскую символику в соцсети наказан житель Еманжелинска
сегодня, 12:37
«Сухой закон» прошел экспертизу в Общественной палате Челябинской области
сегодня, 12:03
Все больше магнитогорцев оплачивают услуги связи через Сбербанк без комиссии
сегодня, 11:55
Смерть 3 мужчин на ММК связали с ненадлежащей работой службы охраны
сегодня, 11:31
Прокуратура добилась возобновления дела экс-директора УКВЗ
сегодня, 10:58
Ушел из жизни председатель военно-охотничьего общества Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость