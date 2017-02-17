Челябинка сделала ложный донос, чтобы избавиться от шумного квартиранта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска предстанет перед судом за ложный донос – женщина пыталась избавиться от квартиранта, заявив, что тот незаконно проник в ее жилище, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Жительница Металлургического района пожаловалась в полицию, что в ее квартиру незаконно проник молодой человек. Прибывший на место участковый обнаружил в жилище пьяного парня, однако усомнился, что тот мог попасть в помещение без приглашения.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что молодой человек без договора снял у заявительницы квартиру. Деньги парень заплатил, однако постоянно шумел и раздражал соседей пьяными компаниями. Когда хозяйка попросила его съехать, тот потребовал вернуть оплату. Тогда женщина попыталась выселить его другим способом.

«Полиция передала собранные материалы в СК. В ходе процессуальной проверки женщина снова сообщила ложные сведения. Ее версия была опровергнута различными доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями. В итоге горожанка сама признала свою вину», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Челябинке предъявлено обвинение по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова