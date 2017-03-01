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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 11:41

18+ Челябинка избила и задушила раздражавшую ее престарелую родственницу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор женщине, убившей свою престарелую родственницу, – племянница ухаживала за тетей 1923 года рождения и однажды не вынесла ее криков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Подсудимая вину не признала, пояснив, что больная раздражала ее громким криком, а смерть она ей причинила по неосторожности. Однако государственный обвинитель представил доказательства, свидетельствующие об умышленном характере ее действий: потерпевшей было нанесено более 50 ударов по различным частям тела. Смерть ее наступила от механической асфикции вследствие перекрытия доступа воздуха», – говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором Центрального районного суда Челябинска жительница города, 1967 года рождения признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ей назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима.

Государственный обвинитель, не согласившись с размером назначенного наказания вследствие его мягкости, обжаловал приговор.

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