Часть леса вырубили под парковку на северо-западе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Часть Шершневского леса, расположенного на въезде в Челябинск со стороны Северного тракта, вырублена под автопарковку – общественники после жалоб жителей направили обращения в компетентные органы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Незаконная парковка появилась рядом с микрорайоном «Звездный», территория которого относится к Сосновскому району, однако расположена на выезде из Челябинска со стороны Северного тракта. Строительство стоянки велось с октября, а на днях она открылась. Организаторы уничтожили зеленые насаждения, отсыпали площадку щебнем, поставили забор и провели свет.

«Жалоба поступила от местных жителей. В ходе выездной проверки с участка были сняты координаты. После наложения полученных данных на кадастровую карту удалось установить: территория принадлежит Шершневскому лесничеству. Причем, относится к категории земель лесного фонда. А значит, она может быть использована для осуществления рекреационной деятельности. В том числе, для создания мест отдыха, парков, но ни в коем случае не для автостоянок», – рассказал эксперт Общественной палаты Челябинской области, директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.

Общественники направили обращение в Главное управление лесами и прокуратуру региона с просьбой проведения тщательной проверки. Они считают, что нарушители обязаны в кротчайшие сроки ликвидировать незаконный объект и восстановить лес.

Фото Общественной палаты региона