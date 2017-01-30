ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ студентам, чтобы бесплатно питаться и ездить в муниципальном транспорте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Когда студенты узнают, что у них имеются не только обязанности, но и права, и даже льготы, они очень удивляются. Между тем, в сфере соцзащиты РФ студентов держат в списке самых социально незащищенных граждан, гарантируя им льготы на федеральном и муниципальном уровнях. Так, на прошлой неделе мэр южноуральской столицы подписал традиционное ежегодное постановление о мерах соцподдержки учащихся образовательных организаций Челябинска. В документе идет речь о бесплатном питании и проезде в муниципальном транспорте. Как получить эти льготы – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

Согласно вступившему 25 января 2017 года в законную силу документу, малообеспеченным студентам-очникам профессиональных образовательных организаций и вузов областного центра предоставляется право на ежедневное бесплатное питание в образовательной организации из расчета 100 рублей в день в течение учебного года и право бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам общественного транспорта на территории города.

К категории малообеспеченных относятся студенты, доход которых на одного члена семьи не превышает 4,7 тыс. рублей.

ШАГ 1. Выясняем, входит ли учебное заведение в список ссузов и вузов, с которыми администрация города заключила контракты на льготы. Список можно посмотреть здесь.

ШАГ 2. Собираем необходимые документы.

- личное заявление от студента;

- справки из образовательной организации (сроки и формы обучения, размер стипендии);

- справка о составе семьи (из домовой книги);

- документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию в Челябинске;

- документы, подтверждающие доход или отсутствие такового у студента и членов его семьи;

Подробнее о каждой справке и документе – здесь.

ШАГ 3. Несем набор документов – подлинники или заверенные нотариусом копии – в профсоюз учебного заведения.