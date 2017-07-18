ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в воде свело ногу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Основная причина судорог в воде – это неподготовленность и внезапное перенапряжение мышц, а также низкая температура воды. Поэтому купаться лучше всего в солнечную безветренную погоду, при температуре воды не ниже 19 градусов. Перед тем, как уплывать далеко от берега, оботритесь водой, привыкните к температуре воды. И лишь потом устраивайте заплыв. Как быть, если во время купания у вас свело руку или ногу – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

- Перевернитесь на спину. Если до этого вы плыли на спине, перевернитесь на грудь. Важно сменить положение тела.

- Если вы испытываете тянущие ощущения в кисти, быстро с силой сожмите руку в кулак. А затем резко отбросьте руку в наружную сторону и разожмите кулак. Сделайте так несколько раз.

- Если свело икроножную мышцу, постарайтесь согнуться и обхватить стопу руками, а затем потянуть стопу на себя.

- Если свело мышцы бедра, попробуйте обхватить рукой ногу с наружной стороны чуть ниже голени, у самой лодыжки. Затем согните ногу в колене и сильно потяните рукой назад к спине. Выполнять все эти манипуляции удобнее, лежа на воде на спине.

- Многие любители далеких заплывов прикалывают к купальнику или плавкам булавку. При судороге может помочь любой острый предмет. Необходимо несколько раз уколоть пострадавшую ногу или руку.

- Самое выгодное положение тела для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, положение на спине.

- Если у вас нет сил, а судорога не проходит, попытайтесь обратить на себя внимание людей, оставшихся на берегу.

И помните – не стоит уплывать далеко, если вы неуверенно держитесь на воде и если вы знаете, что могут случиться судороги.