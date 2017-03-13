ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в квартире разбился ртутный градусник

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Разбитый градусник несет большую опасность для человека. Главный риск контакта с ртутью заключается в том, что она испаряется даже при небольшой температуре, пары распространяются по воздуху и вызывают серьезные недомогания: головные боли, потливость, проблемы с пищеварением, зрением и работой почек, сердечно-сосудистой системы и пр. Для минимизации последствий нужно действовать оперативно, слаженно и грамотно. Инструкции МЧС – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Выводим людей.

Как только разбился градусник, сразу же, без лишних объяснений, нужно вывести из комнаты людей. В первую очередь, детей и пожилых. Не забудьте про домашних животных.

ШАГ 2. Определяем границы.

Ограничьте место происшествия, так как ртуть прилипает к поверхностям и может легко разнестись на подошвах обуви (лапах животных) по другим участкам помещения. Во избежание распространения ртути за пределы зараженного участка демеркуризация (удаление ртути и ее соединений химическими или механическими способами) производится с периферии по направлению к центру загрязнения.

ШАГ 3. Используем подсветку.

То место, где рассыпалась ртуть, нужно обязательно подсветить. Для этой цели подойдут фонарик или настольная электрическая лампа. Подсветку необходимо расположить таким образом, чтобы на место россыпи ртути свет падал сбоку. Это обеспечит максимальную видимость всех капель для их качественного сбора.

ШАГ 4. Защищаем руки.

Прежде чем начать сбор ртути, позаботьтесь о защите рук. Для этого вам понадобятся резиновые перчатки (постарайтесь, чтобы в ходе уборки ртуть не попала на открытые участки кожи). Защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой.

ШАГ 5. Используем скотч.

Собирать шарики ртути удобнее с помощью скотча. Не используйте для этих целей веник или жесткую кисть, которые сделают ртутные шарики еще мельче. Собранную ртуть нужно поместить в приготовленную стеклянную емкость, наполненную раствором марганцовки или просто холодной водой.

Мелкие шарики ртути, которые попали в щели, можно собрать при помощи резиновой груши или шприца.

ШАГ 6. Моем поверхность специальным средством.

Место разлива ртути промойте следующим концентрированным раствором: одна ложка любого порошка или хозяйственного мыла, одна ложка пищевой соды, один литр воды и один колпачок хлорсодержащего средства (доместос или белизна) или раствор марганцовки.

Далее, для полного обезвреживания квартиры, обработайте этим раствором расположенные поблизости с загрязненным участком металлические и деревянные поверхности.

ШАГ 7. Проветриваем помещение.

Когда ртуть собрана, помещение необходимо как следует проветрить в течение 2-3 часов. Тряпки и применявшиеся для удаления ртути материалы нельзя промывать или стирать в раковине. Запакуйте их в прозрачный и плотный полиэтиленовый пакет и сдайте вместе с ртутью на утилизацию. В Челябинске этим занимается организация «Щит», которая находится по адресу улица Механическая, 65, телефон 772-08-01.

Чего нельзя делать, если разбился градусник:



- Не собирайте ртуть пылесосом, веником или щеткой;

- Не выбрасывайте ртуть в канализацию и мусоропровод;

- Не проветривайте квартиру до того времени, пока не соберете шарики и не протрете комнату спецраствором;

- Не стирайте вещи, на которые попала ртуть; одежду тоже придется сдать на утилизацию.