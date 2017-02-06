ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если управляющая компания отказывается убирать снег

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинск вновь пожаловал мощный циклон. Город засыпало снегом, ЗАО «Южуралмост» вывел на дороги более 200 единиц техники, градоначальник поручил максимально оперативно приводить областной центр в «нормальное состояние». А между тем, возле подъездов уже скапливаются сугробы – как только потеплеет, появятся наледь и сосульки, которые многие управляющие компании просто-напросто игнорируют. Как быть, если УК или ТСЖ халатно относится к своей работе, в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

Конечно, сначала нужно обращаться в саму управляющую компанию. Если она не реагирует – писать заявление в Госжилинспекцию. Она – главный защитник жильцов, который может наказать штрафом, а в крайнем случае даже лишить коммунальную организацию лицензии. Главное – четко и ясно, без лишней «воды», описать нарушение. На жалобу вам ответят в течение 30 дней.

ШАГ 1. Пишем заявление о нарушении

Анонимки не принимаются. В документе нужно указать ФИО, адрес, по которому должен быть направлен ответ, факт нарушения и желательно с подробностями: конкретными датами и сроками ненадлежащей работы управляющей компании. Если есть возможность – лучше прикрепить фотографии.

Форма жалобы – произвольная, пишется от руки или на компьютере. Ссылаться на правовые нормы необязательно.

Надзорный орган не будет рассматривать жалобу, если в документе присутствуют нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

ШАГ 2. Направляем жалобу в Госжилинспекцию

Все индивидуальные или коллективные письменные обращения следует направлять на электронный адрес: ugzhi@mail.ru или почтой по адресам Госжилинспекции. Список здесь.

В коллективном обращении необходимо указать: кому из подписавших обращение граждан и по какому адресу направить ответ.

ШАГ 3. Получить ответ на жалобу в течение 30 дней

При выявлении нарушителей инспекция вправе привлечь виновных к административному наказанию. К слову, только за последнюю неделю января «за нарушение лицензионных требований» надзорный орган наказал пять управляющих компаний. Каждая из них заплатит штраф – от 10 до 250 тыс. рублей.