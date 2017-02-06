На дороги Челябинска вывели всю снегоуборочную технику
На дороги Челябинска вывели всю снегоуборочную технику – по прогнозам синоптиков, сильные снегопады продлятся минимум три дня; их будут сопровождать 30-градусные морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В понедельник утром Челябинск встал в восьмибалльных пробках. Снегопад усугубил ситуацию. На прошедшем аппаратном совещании градоначальник Евгений Тефтелев поручил подрядчику – ЗАО «Южуралмост» – усилить работу по уборке снега.
По словам заместителя директора компании Евгения Луганского, ночью в Челябинске работали 229 единиц техники. В светлое время суток областной центр чистят пять колонн в сопровождении ГИБДД – это около 120 снегоуборочных машин.
Мэр поручил в максимально оперативном режиме приводить город в нормальное состояние.
Напомним, в связи с сильными снегопадами и плохой видимостью ограничено движение на трассе Р-336 Оренбург – Орск – Шильда – МЧС призывает жителей Челябинской области заранее планировать маршруты.